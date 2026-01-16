اخبار الخليج / اخبار الإمارات

مسيرة جوّية تنطلق من أبوظبي مروراً بإمارات الدولة في يوم العزم

ابوظبي - سيف اليزيد - تنظم القوات المسلحة الإماراتية وفريق "فرسان للاستعراضات الجوية"، عروضاً جوية مبهرة عصر يوم غد السبت 17 يناير في مختلف إمارات الدولة.

وتشارك مختلف أنواع الطائرات العمودية والنفاثة في هذه المسيرة الجوية التي تنطلق من العاصمة أبوظبي مروراً بإمارة دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.


ويمثل السابع عشر من يناير مناسبة سنوية يستذكر فيها شعب الإمارات قيم العزم والتماسك والتضامن ووقوفه الكامل مع قيادته وجيشه الوطني، ويحتفي بها بمشاعر الوحدة والولاء والتضامن والصمود.

