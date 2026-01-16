نهيان بن مبارك يفتتح معرض «القوة الصامتة» في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، معرض «القوة الصامتة - Silent Force» للنحات السوري وائل هلال، الذي تحتضنه غاليري سلوى زيدان في أبوظبي، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالفنون التشكيلية والنحت المعاصر.

ويقدّم المعرض، الذي تنطلق فعالياته ابتداءً من 15 يناير 2026، تجربة فنية فردية تضم مجموعة مختارة من الأعمال النحتية المصنوعة من الرخام والترافرتين والأونيكس، حيث يستكشف الفنان مفهوم «القوة» من زاوية تأملية هادئة، بوصفها طاقة كامنة تنبع من الداخل، ولا تحتاج إلى صخب أو استعراض. وتأتي الأعمال مجرّدة ومتوازنة في آنٍ واحد، ليصبح الصمت عنصراً أساسياً في تشكيل الدلالة والمعنى.



وتتجلى في الأعمال المعروضة علاقة دقيقة بين الكتلة والفراغ، وبين الثبات والحركة، في حوار بصري يعكس حضوراً إنسانياً مجرداً، أو بُنى نحتية تقترب من العمارة الصامتة المشبعة بالحسّ الشعري. ويعتمد الفنان في ممارسته النحتية على النحت بالحذف والاختزال، متعاملاً مع الحجر بوصفه كياناً حياً يحمل ذاكرة وزمناً، لا مجرد مادة خام، لتتشكل الأعمال كحالات من التماسك الداخلي والتوازن العميق. وفي هذا السياق، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات تولي الثقافة والفنون اهتماماً محورياً، باعتبارهما عنصرين أساسيين في بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة، ومجالاً رحباً لترسيخ الحوار الإنساني والتفاهم بين الشعوب. وأضاف معاليه أن دعم الفنون يمثّل التزاماً ثابتاً بتشجيع الإبداع، وصون الهوية الثقافية، والانفتاح على مختلف التجارب الحضارية.

وأوضح معاليه أن المشهد الثقافي في الإمارات يشهد تطورًا نوعياً مستمراً، في ظل بيئة حاضنة للإبداع تحتفي بالتنوع الثقافي، وتوفّر منصات فاعلة للفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم مشيراً إلى أن الفنون، بما تحمله من لغة إنسانية جامعة، تسهم في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام، وتعكس رسالة الإمارات الحضارية القائمة على احترام الإنسان، وتعزيز حضوره الإيجابي في مسيرة الحضارة الإنسانية.