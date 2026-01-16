اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

0 نشر
0 تبليغ

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد -  توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 60 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزرالأول عند الساعة 19:30 والجزر الثاني عند الساعة 06:08.
وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:04 والمد الثاني عند الساعة 22:08، والجزر الأول عند الساعة 15:01 والجزرالثاني عند الساعة 03:58.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا