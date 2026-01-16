الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-01-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 16-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-16 07:32AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاد سعر المؤشر لتشكيله لموجات صاعدة لنلاحظ مهاجمته مجددا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المتمركز عند 99.10 محاولا إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد بتداولات الفترة القادمة.

 

نشير إلى أن تمركز محور المتوسط المتحرك 55 فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 98.40 وبمحاولة ثبات مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء, فإن هذه العوامل تدعم فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 99.28 و99.55 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.90 و 99.28

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا