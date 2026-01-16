شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام الدولية.. رجل سوداني يثير الجدل على مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة مع زوجته داخل منزلهما

عرض رجل سوداني, وزوجته أنفسهما لسخرية وهجوم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك على خلفية ظهورهما في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الزوجين ظهرا في مقطع الفيديو وهما يتبادلان الرقص بطريقة مثيرة على أنغام إحدى أغنيات المطربة مروة الدولية, داخل منزلهما. جمهور مواقع التواصل سن هجوم شرساً على الزوجين مؤكدين أن مثل هذه المقاطع لا تصلح للنشر العام ويجب حفظ الخصوصية بين الأزواج والأسر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

