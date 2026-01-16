الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-01-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-16 12:13PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً كما توقعنا له على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي ضخم من الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، يأتي هذا في ظل هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا