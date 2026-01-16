تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-01-2026

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً كما توقعنا له على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي ضخم من الزخم الإيجابي المحيط بالسعر، يأتي هذا في ظل هيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.