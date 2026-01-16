- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 16-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-16 12:11PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر الفضة (SILVER) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة الصلب 92.00$، وسط استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم له، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى اقتراب دخول زخم إيجابي جديد قد يدعم صعوده في الفترة القادمة.