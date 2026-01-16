بطولة ألمانيا: لايبزبغ للثأر من بايرن "أفضل فريق في العالم"

الرياص - اسماء السيد - برلين : بعد خمسة أشهر من الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ بسداسية نظيفة في مستهل الدوري الألماني لكرة القدم، يُبدي ديفيد راوم قائد لايبزيغ، ثقة كبيرة في قدرة فريقه المُتطور على إلحاق الهزيمة بالمتصدر عندما يستضيفه السبت على أرضه في المرحلة الثامنة عشرة.

وجه عملاق بافاريا انذار شديد اللهجة لمنافسيه منذ المباراة الافتتاحية للموسم، فسجّل مهاجمه الانكليزي هاري كاين ثلاثية في الشوط الثاني، وأضاف الفرنسي ميكايل أوليسيه هدفين، بينما سجّل الكولومبي لويس دياس هدفا في أول ظهور له في "بوندسليغا".

ومع انقضاء نصف الموسم، لا يزال بايرن، صاحب الأرقام القياسية، محافظا على سجله خاليا من الهزائم (15 فوزا مقابل تعادلين)/ منهيا مرحلة الذهاب برصيد 47 نقطة، ليعادل الرقم القياسي الذي يملكه بنفسه وحققه في موسم 2013 2014 بقيادة مدربه السابق الإسباني بيب غوارديولا.

كما أضاف بايرن رقما قياسيا جديدا إلى سجله بتسجيله لأكثر عدد من الأهداف (65).

في المقابل، أُعيد بناء لايبزيغ، صاحب المركز الثالث (32 نقطة)، خلال الصيف تحت قيادة يورغن كلوب الذي يشغل منصب مدير عمليات كرة القدم في مجموعة ريد بول المالكة للنادي الالماني.

حينها، استهل المدرب أولي فيرنر والعديد من اللاعبين مغامرتهم للمرة الاولى في الدوري خلال الخسارة القاسية أمام بايرن.

"لقد سحقونا"

وفي حديثه مع وكالة فرانس برس الخميس، وصف المدافع راوم الخصم البافاري بأنه "أفضل فريق في العالم حاليا"، لكنه توقع مباراة "مختلفة تماما" هذه المرة.

وأقرّ راوم قائلا "لقد سحقونا"، مضيفا "لدينا بعض اللاعبين الجدد، ونلعب بطريقة مختلفة جدا عن بداية الموسم".

وأردف ابن الـ 27 عاما "الآن، أصبح المدرب أكثر دراية بنا وبأسلوب لعبنا، ونحن أيضا نفهم بشكل أفضل ما يريده منا".

ويلعب راوم دورا بارزا في المنتخب الألماني، وهو على علاقة وطيدة بالعديد من لاعبي بايرن، لذا يرغب في استغلال هذا العامل لصالحه.

استطرد قائلا "بعد المباراة الأولى، كان من الصعب الانضمام إلى المعسكر الدولي خصوصا عندما تستقبل شباكك ستة أهداف، كما انها كانت مباراتي الاولى كقائد، فالأمر لم يكن جيدا على الإطلاق".

وشدد "بالطبع، هذا دافع إضافي، فأنا أعرفهم جيدا. أتمنى دائما أن يقدموا أداء جيدا.. ولكن ألّا يكون هذا أفضل يوم لهم في نهاية هذا الأسبوع"، مؤكدا أنه لم يتم تبادل أي رسائل نصية بخصوص المباراة حتى الآن "ربما سأبدأ غدا بالحرب النفسية".

وختم قائلا "أتمنى بعد المباراة أن أدخل غرفة الملابس بثقة وأتحدث معهم لأننا حصدنا النقاط".

وفي وقت لم يخسر بايرن سوى مرة واحدة هذا الموسم في 27 مباراة في مختلف المسابقات، عاد لايبزيغ إلى سكة الانتصارات بفوزه على فرايبورغ 2 0 على أرضه الأربعاء، منهيا بذلك سلسلة من هزيمتين تواليا.

شتوتغارت يعوّل على ليويلينغ

ويستضيف بوروسيا دورتموند الذي يتأخر في المركز الثاني بفارق 11 نقطة، سانت باولي السبت، بينما يواجه شتوتغارت الرابع ضيفه أونيون برلين الاحد.

ويعوّل شتوتغارت على مهاجمه جيمي ليويلينغ الذي بدأ العام الجديد بمستوى مذهل، مساهما في صعود بطل كأس ألمانيا إلى المراكز الأربعة الأولى.

وسجل ليويلينغ ثلاثة أهداف وصنع هدفين في مبارياته الاربع الاخيرة، وهو في طريقه لحجز مركزه في تشكيلة مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان لكأس العالم.

وأشاد دينيز أونداف شريك ليويلينغ في خط هجوم شتوتغارت والمنتخب الألماني، بزميله بعد تألقه بتسجيله هدفين في الفوز على باير ليفركوزن 4 1 السبت، قائلا "إنه لاعب قوي البنية، سريع، يمتلك كل ما يحتاجه لاعب كرة القدم".

وارتبط اسم ليويلينغ بالانتقال إلى إنكلترا في الشتاء، لكنه فضّل البقاء في شتوتغارت.

وقال أونداف، مهاجم برايتون الانكليزي السابق، إن ليويلينغ "لاعب مثالي للدوري الإنكليزي الممتاز. يمتلك كل المقومات وأتمنى له التوفيق والنجاح".