أكسيوس: ترامب يترأس أول اجتماع لمجلس السلام لغزة الأسبوع المقبل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفاد موقع «أكسيوس» نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بأن البيت الأبيض وجّه دعوات إلى عدة دول للمشاركة في «مجلس السلام ل غزة »، معربًا عن أمله في الانتهاء من تشكيل المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المسؤولين، من المقرر أن يترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول اجتماع لمجلس السلام الأسبوع المقبل، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

وفي السياق ذاته، نقل «أكسيوس» عن مصادر مطلعة أن نيكولاي ملادينوف سيتولى منصب ممثل مجلس السلام على الأرض في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن ملادينوف سيعمل بالتنسيق مع الحكومة الجديدة في غزة على ملفات نزع السلاح وإعادة الإعمار، ضمن مهام المجلس الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في القطاع.

المصدر : وكالات