ترامب يُعلن رسميا تشكيل مجلس السلام في غزة.. "أدعم حكومة التكنوقراط"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليلة الخميس/الجمعة، تشكيل مجلس السلام الخاص ب غزة ، المعلن عنه في الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في القطاع.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال"، إنه "شرف عظيم لي أن أعلن أن مجلس السلام تم تشكيله". وأشار إلى أنه "ستكشف قائمة أعضاء المجلس قريبا"؛ معتبرا أنه من "أعظم وأكثر المجالس هيبة على الإطلاق".

ويأتي تشكيل المجلس بعد فترة وجيزة من إعلان تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مكونة من 15 عضوا لإدارة قطاع غزة بعد الحرب. وستعمل اللجنة تحت إشراف "مجلس السلام" الذي من يتوقع أن يرأسه ترامب.

ونقلت وكالة الأنباء رويترز عن ترامب قوله: "بصفتي رئيس مجلس السلام أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية المعينة حديثا ولجنة إدارة غزة". وتابع، "هؤلاء القادة الفلسطينيون ملتزمون التزاما راسخا بمستقبل سلمي".

وأضاف، "بدعم من مصر وتركيا وقطر سنضمن اتفاقية شاملة لنزع سلاح حماس ". وزاد، "على حماس الوفاء بالتزاماتها فورا بما في ذلك إعادة آخر جثمان إلى إسرائيل والمضي قدما نحو نزع السلاح".

وجدّد ترامب تحذيره لحماس قائلا: " كما قلت سابقا بإمكان حماس فعل ذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".

ومن المتوقع أن يتولى الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف ، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من مطلع 2015 حتى نهاية 2020، قيادة العمليات الميدانية لـ"مجلس السلام".

كما تنص الخطة على نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتدريب وحدات الشرطة الفلسطينية.

ووفقا لموقع "أكسيوس"، من بين الدول المتوقع انضمامها إلى المجلس المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والسعودية، وقطر، ومصر، وتركيا.

المصدر : عرب 48