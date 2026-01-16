انقطاعات واسعة للكهرباء في أوكرانيا جراء هجمات جوية

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، أمس، عن انقطاعات واسعة جديدة للكهرباء في أوكرانيا جراء هجمات جوية روسية.

وقالت الوزارة، إن «المستهلكين في منطقتي خاركيف وجيتومير يعانون من انقطاع الكهرباء». وأضافت الوزارة «تجري أعمال الطوارئ وإعادة التيار الكهربائي حيثما يسمح الوضع الأمني بذلك».

وفي منطقة دنيبروبيتروفسك، أمرت شركة الكهرباء الحكومية «أوكرينيرجو» بإغلاق الشبكة بشكل طارئ بسبب أضرار سابقة لحقت بها. كما أفادت تقارير بوقوع هجمات جوية بطائرات مسيرة في لفيف وكييف، وكذلك في مدن قريبة من خط المواجهة، مثل سلوفيانسك وكراماتورسك.