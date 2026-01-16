تحصيص (Staking) الإيثيريوم يسجل مستويات قياسية وسعر الايثيريوم يقترب من اختبار مستوى 4000 دولار

يتداول سعر الإيثيريوم قرب نطاق حاسم قد يحدد حركته قصيرة المدى، إذ يجري اختبار منطقة 3300–3400 دولار بعد اختراقه أنماط فنية مهمة، ما يعزز سيناريو صعود باتجاه منطقة 4000 دولار إذا حافظ على الثبات فوق الدعم.

على الرسم البياني لـ 12 ساعة، أشار المحلل “Merlijn The Trader” إلى أن سعر الايثيريوم اخترق نموذج الوتد الهابط، وهو نمط غالبا ما يظهر قرب نهاية الاتجاه الهابط.

ETHEREUM HAS THE RECIPE:



Falling wedge.

Double bottom.

MACD flipping bullish.



Now we just need one thing:



Hold $3,300 with both hands.



If bulls defend it…

we scare the feathers off the bears and rip to $3,900–$4,000. pic.twitter.com/qdM91hSCsH — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) January 15, 2026

كما تشكل نموذج القاع المزدوج مع خط رقبة عند 3300 دولار، وقد تمكن السعر من تجاوزه ويحاول الآن التماسك فوقه.

كذلك ظهر تقاطع إيجابي على مؤشر MACD، وهو ما ارتبط سابقا بحركات صعود.

وبحسب هذا التصور، قد يمتد الارتفاع نحو 3900–4000 دولار إذا استمر الثبات، بينما حذر من أن فقدان النطاق قد يعيد السعر إلى قرابة 3000 دولار.

حاليا يتم تداول ETH قرب 3300 دولار مع حجم تداول يومي يتجاوز 26.5 مليار دولار، وبعد مكاسب أسبوعية تفوق 6% رغم تراجع طفيف خلال 24 ساعة.

كما لفت “لارك ديفيس” إلى أن زوج ETH/BTC يعيد اختبار خط اتجاه هابط ممتد لثماني سنوات، واختراقه قد يشير إلى تحسن قوة الايثيريوم مقارنة بالبيتكوين.

Ethereum’s Month-over-Month Activity Retention shows a sharp spike in the “New” cohort, indicating a surge in first-time interacting addresses over the past 30 days.

This reflects a notable influx of new wallets engaging with the Ethereum network, rather than activity being… pic.twitter.com/h8Zw7hXOSX — glassnode (@glassnode) January 15, 2026

على جانب الأساسيات، وصلت كمية الإيثيريوم المخزنة والمحصصة (Staking) إلى مستوى قياسي، إذ تظهر بيانات “ValidatorQueue.com” أن أكثر من 36 مليون ETH أصبحت مخزنة، أي ما يقارب 30% من إجمالي العرض.

هذا الارتفاع يقلص المعروض المتاح في السوق، وقد يزيد الضغط الصعودي إذا بقي الطلب قويا.

كما رصدت “Glassnode” زيادة في نشاط المحافظ الجديدة على شبكة الايثيريوم خلال آخر 30 يوم، ما يشير إلى دخول مستخدمين جدد قد يكون مدفوع بالتخزين أو التداول أو استخدام التطبيقات المبنية على شبكة الايثيريوم.

اقرأ أيضا:

لأول مرة منذ 3 أشهر: مؤشر الخوف والطمع للبيتكوين يعود إلى جهة الطمع

شركة “Bitmine” تستثمر 200 مليون دولار في شركة تابعة لصانع المحتوى الشهير “MrBeast” لدمج DeFi مع الخدمات المالية

