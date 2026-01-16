ويتكوف يعلن رسميا إطلاق المرحلة الثانية بغزة.. هذا أهم ما تتضمنه

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المكوّنة من 20 نقطة، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة .

وأوضح ويتكوف أن المرحلة الثانية تتضمن تأسيس إدارة فلسطينية انتقالية ذات طابع تكنوقراطي في قطاع غزة، إلى جانب بدء عملية نزع السلاح والشروع في إعادة إعمار القطاع بشكل كامل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة شهدت تقديم مساعدات إنسانية تاريخية والحفاظ على وقف إطلاق النار.

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن واشنطن تتوقع التزام حركة حماس الكامل بتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن من بين هذه الالتزامات إعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلي.

وحذّر ويتكوف من أن عدم تنفيذ هذا الالتزام سيترتب عليه “عواقب خطيرة”، دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.

وأعرب عن امتنان الإدارة الأميركية العميق لقطر ومصر وتركيا على الجهود التي بذلوها ومكنت من تحقيق كل هذا التقدم في غزة.

