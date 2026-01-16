رامي صبري يؤدّي مناسك العمرة برفقة زوجته… شاهدوا الصور

دبي - فريق التحرير: أشرك الفنّان المصريّ، رامي صبري، متابعيه عبر حسابه الرّسمي على موقع «إنستغرام» بصورٍ من زيارته للحرم الشّريف، حيث أدى مناسك العمرة برفقة زوجته شيري عادل، في أجواء روحانيّة مميّزة.

في هذا السّياق، ظهر رامي صبري في الصور من داخل ساحة المسجد النّبويّ الشّريف إلى جانب زوجته، وسط تفاعل واسع من جمهوره ومحبّيه الّذين حرصوا على توجيه الدّعوات لهما، متمنّين لهما عمرة مقبولة.

من جهة أخرى، يشارك رامي صبري، هذا العام في الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس كيدز” المقرر عرضه قريبًا.