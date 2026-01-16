غرينلاند تخرج عن صمتها الجليدي: أوروبا ترسل قوات وترامب يهدد بـ"الضم"

الرياص - اسماء السيد - وصلت فرقة عسكرية فرنسية صغيرة إلى نوك عاصمة غرينلاند وفق ما ذكر مسؤولون، وذلك في الوقت الذي تنشر فيه عدة دول أوروبية أعدادا صغيرة فيما يسمى بمهمة الاستطلاع.

ويأتي النشر المحدود، الذي يشمل أيضاً ألمانيا والسويد والنرويج وفنلندا وهولندا والمملكة المتحدة، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مطالبته بالجزيرة القطبية الشمالية، وهي منطقة في الدنمارك ذات حكم ذاتي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيتم تعزيز الوحدة الأولية قريباً بأصول برية وجوية وبحرية.

ورأى الدبلوماسي الكبير أوليفييه بوافر دارفور أن المهمة تبعث بإشارة سياسية قوية: "هذا تدريب أول.. سنظهر للولايات المتحدة أن حلف شمال الأطلسي موجود".

وقال بوافر دارفور إن الانتشار الفرنسي الأولي شمل 15 فرداً، بعد ساعات من سفر وزيري خارجية الدنمارك وغرينلاند إلى واشنطن لعقد اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يوم الأربعاء.

وعقب الاجتماع، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إنه على الرغم من أن المحادثات كانت بناءة، إلا أنه لا يزال هناك "خلافٌ أساسيٌ" بين الجانبين، وانتقد لاحقاً محاولة ترامب شراء غرينلاند.

وفي الوقت نفسه، ضاعف ترامب محاولته وضع غرينلاند تحت السيطرة الأمريكية، وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نحن بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي". وعلى الرغم من أنه لم يستبعد استخدام القوة، إلا أنه قال في وقت متأخر من يوم الأربعاء إنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى شيء ما مع الدنمارك.

وأضاف ترامب: "المشكلة هي أنه لا يوجد شيء يمكن للدنمارك أن تفعله إذا أرادت روسيا أو الصين احتلال غرينلاند، ولكن هناك كل ما يمكننا القيام به. وقد اكتشفت ذلك الأسبوع الماضي مع فنزويلا".

وفي حديثها للصحفيين يوم الخميس، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها لا تعتقد أن نشر قوات أوروبية إضافية في غرينلاند سيؤثر على عملية صنع القرار للرئيس ترامب بشأن منطقة القطب الشمالي.

وأضافت: "كما أن ذلك لا يؤثر على هدفه المتمثل في الاستحواذ على غرينلاند على الإطلاق".

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن بولندا لا تخطط للانضمام إلى الانتشار العسكري الأوروبي في جرينلاند، لكنه حذر من أن أي تدخل عسكري أمريكي هناك "سيكون كارثة سياسية".

وقال في مؤتمر صحفي: "إن أي صراع أو محاولة ضم أراضي دولة عضو في الناتو من قبل عضو آخر في الناتو سيكون بمثابة نهاية العالم كما نعرفه - والذي ضمن أمننا لسنوات عديدة".

من ناحية أخرى، أعربت السفارة الروسية في بلجيكا عن "قلقها البالغ" إزاء ما يحدث في القطب الشمالي، واتهمت حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتعزيز وجود عسكري هناك "تحت ذريعة كاذبة تتمثل في تهديد متزايد من موسكو وبكين".

ومع ذلك، فإن نشر الناتو يتكون من بضع عشرات فقط من الأفراد كجزء من التدريبات المشتركة التي تقودها الدنمارك والتي تسمى عملية التحمل في القطب الشمالي. وعلى الرغم من رمزيته الكبيرة، فإنه لم يتضح بعد إلى متى سيبقون.

وترسل فنلندا ضابطي اتصال عسكريين فيما قالت إنها مهمة لتقصي الحقائق خلال مرحلة التخطيط الحالية للعملية.

وقال جان كوسيلا، رئيس إدارة السياسات بوزارة الدفاع، لبي بي سي: "في الوقت الحالي، نحن لا نستبعد أي شيء، لكننا لا نفكر في أي شيء على وجه التحديد".

وفنلندا هي أيضاً دولة في القطب الشمالي، وقال كوسيلا إن الهدف هو زيادة مساحة الأراضي الحليفة والدفاع عنها، في أعقاب المخاوف بشأن مدى قوة قبضة الناتو على غرينلاند.

وسترسل ألمانيا طائرة نقل من طراز A400M إلى نوك الخميس مع فرقة مكونة من 13 جندياً، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إنهم سيبقون في غرينلاند حتى يوم السبت فقط.

وقال مسؤولون دفاعيون دنماركيون إنهم اتفقوا مع حكومة غرينلاند على زيادة الوجود العسكري حول غرينلاند في الفترة المقبلة لتعزيز "بصمة حلف شمال الأطلسي في القطب الشمالي لصالح الأمن الأوروبي وأمن عبر الأطلسي".

وقال ماكرون في خطابه أمام القوات المسلحة الفرنسية بمناسبة العام الجديد، إن الأوروبيين عليهم مسؤولية خاصة تجاه غرينلاند "لأن هذه الأرض تابعة للاتحاد الأوروبي وهي أيضاً أحد حلفائنا في الناتو".

وتمتلك الولايات المتحدة بالفعل قاعدة عسكرية في غرينلاند، ويوجد بها حالياً ما يصل إلى 150 فرداً، ولديها خيار جلب أعداد أكبر كثيراً بموجب الاتفاقيات القائمة مع كوبنهاجن. لكن يُنظر إلى المبادرة التي تقودها الدنمارك على أنها إشارة لإدارة ترامب بأن حلفاءها الأوروبيين لديهم أيضاً مصلحة في الأمن في القطب الشمالي وشمال الأطلسي.

وقال رئيس الوزراء السويدي إنه تم إرسال ضباط من الجيش السويدي إلى نوك يوم الأربعاء. كما تم إرسال جنديين نرويجيين وضابط عسكري بريطاني وضابط بحري هولندي.

وقال الحكومة البريطانية إن لندن تشارك الرئيس ترامب قلقه بشأن "أمن منطقة الشمال العليا"، وقالت إن النشر يشمل "تكثيف التدريبات الأقوى لردع العدوان الروسي والنشاط الصيني".

وزيرة خارجية غرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، ووزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، في سفارة الدنمارك في واشنطن العاصمة

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، يوم الخميس، إن الدفاع عن غرينلاند وحمايتها يمثل اهتمامًا مشتركًا لحلف شمال الأطلسي بأكمله.

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن إن النية هي أن يكون هناك وجود عسكري "بالتناوب"، بهدف وجود عسكري أكثر استدامة في الجزيرة مع حلفاء أجانب يشاركون في التدريبات والأنشطة التدريبية.

وشككت كوبنهاجن في مبررات ترامب لرغبته في السيطرة على جرينلاند. وقال راسموسن، وزير خارجيتها، يوم الأربعاء، إنه لا يوجد "تهديد فوري" من الصين أو روسيا لا تستطيع الدنمارك وغرينلاند استيعابه، على الرغم من أنه يشارك الولايات المتحدة في المخاوف الأمنية إلى حد ما.

ومن المقرر أن يزور وفد أمريكي بقيادة ديمقراطيين الدنمارك يوم الجمعة لإجراء محادثات مع النواب الدنماركيين.

وتحدث راسموسن إلى جانب وزير خارجية غرينلاند بعد محادثات مع فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء.

وقال الدبلوماسي الدنماركي لشبكة فوكس نيوز: "طموح الرئيس مطروح على الطاولة". "بالطبع لدينا خطوطنا الحمراء. هذا هو عام 2026، أنت تتاجر مع الناس ولكنك لا تتاجر بالناس."

قال رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، هذا الأسبوع إن الإقليم يمر بأزمة جيوسياسية، وإنه إذا طُلب من شعبه الاختيار فسوف يختارون الدنمارك بدلاً من الولايات المتحدة.

وأكد أن "غرينلاند لا تريد أن تكون مملوكة للولايات المتحدة. غرينلاند لا تريد أن تحكمها الولايات المتحدة. غرينلاند لا تريد أن تكون جزءا من الولايات المتحدة".