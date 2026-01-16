مقتل 7 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في رفح ودير البلح

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

لقي فلسطينيان حتفهما، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أن «القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص صوب فلسطينيين قرب مفترق العلم جنوب مواصي رفح جنوب القطاع، ما أدى لمقتل شخصين، مع صعوبة في انتشال جثمانيهما».

كما قالت السلطات الصحية ​في القطاع، ‌إن 5 ​أشخاص، بينهم ⁠فتى ‌يبلغ من العمر 16 عاماً، ⁠لقوا حتفهم بغارتين جويتين ⁠إسرائيليتين على دير ​البلح أمس.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر طبية، أمس، بارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى 71 ألفاً و441 قتيلاً، و171 ألفاً و329 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023، بحسب ما نقلته «وفا».

وفي سياق آخر، رحّبت حركة حماس بتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، مؤكدةً استعدادها لتسليم مسؤولياتها إليها.

وذكرت الحركة في بيان، أمس، أن «تشكيل تلك اللجنة خطوة مهمة في تنفيذ الاتفاق، وكذلك في الاتجاه الصحيح، سواءً لتثبيت وقف إطلاق النار، وتجنب العودة إلى الحرب أو لحلّ الأزمة الإنسانية الكارثية، والتهيئة لإعادة الإعمار الشامل».