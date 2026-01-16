الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافاً في عدة مناطق لبنانية

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد، وكالات)

شنت طائرات حربية إسرائيلية، أمس، غارات على مبنيين سكنيين في بلدة «سحمر» بالبقاع الغربي شرقي لبنان، بعد إنذارات سابقة بالإخلاء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافاً لـ«حزب الله» في عدة مناطق لبنانية أمس، رداً على «انتهاكات ‌متكررة» لوقف إطلاق النار. وكان متحدث ⁠باسم الجيش الإسرائيلي أنه أصدر تحذيراً لسكان بعض المباني في قرية «سحمر» اللبنانية ⁠في وقت سابق أمس.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن «قضاء مرجعيون سجّل سلسلة اعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي في عدد من بلداته».

ولفتت إلى أن «إسرائيل استهدفت في بلدة بليدا منزلاً سكنياً، ما أدى إلى تدميره، في حين أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير أحد المباني وسط بلدة كفركلا».

وأضافت الوكالة أن «الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمنزلين في بلدة العديسة الحدودية جنوبي البلاد».

وجرى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حزب الله» في نوفمبر من عام 2024 بوساطة أميركية بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم اتفاق الهدنة وتواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

ونص اتفاق الهدنة على نزع الجيش اللبناني سلاح «حزب الله» بدءاً من المناطق المتاخمة لإسرائيل.