مصر: توصلنا إلى توافق بشأن لجنة إدارة قطاع غزة المكونة من 15 عضوا 

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، 14 يناير 2026، التوصل إلى توافق بشأن تشكيل لجنة تكنوقراط مكوّنة من 15 عضوًا، تتولى إدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، مُعبرًا عن أمله بأن يتم الإعلان عنها قريبًا.

وشدد عبد العاطي على أنه لا مجال على الإطلاق للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو القبول بأي محاولات تهدف إلى تقسيم القطاع، مؤكدًا أن وحدة الأراضي الفلسطينية تمثل موقفًا ثابتًا لا يمكن التراجع عنه.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن بلاده لن توافق على أي “خطوط وهمية” تُطرح بهدف تقسيم قطاع غزة، معتبرًا أن أي سيناريو من هذا النوع يُعد تجاوزًا للخطوط الحمراء.

واختتم عبد العاطي تصريحاته بالتأكيد على أن تقسيم قطاع غزة يمثل خطًا أحمر بالنسبة لمصر، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف.

المصدر : وكالات