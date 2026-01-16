الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يصطدم بدعم القناة الصاعدة-توقعات اليوم 16-1-2026

2026-01-16 07:28AM UTC

واصل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس تشكيله لموجات صاعدة قوية لنلاحظ تسجيله بذلك للأهداف المقترحة بالتقرير السابق بملامسته لمستوى 2435.00$ إلا أن افتقاره للعزم الإيجابي دفع به حاليا لتشكيل ارتداد تصحيحي جديد ليستقر بذلك قرب 2330.00$.

 

نذكر بأن السيناريو الصاعد لتداولات الفترة الحالية سيبقى قائم بالاعتماد على استمرار تشكيل مستوى 2235.00$ للدعم الإضافي, لذلك سنبقى بانتظار نجاح السعر باكتسابه للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة وصوله نحو القمة المتمثلة بمستوى 2465.00 بهدف إيجاد منفذ لتسجيل مكاسب تاريخية جديدة خلال الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2280.00$ و 2440.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

