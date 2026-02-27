شكرا لقرائتكم خبر بروح العطاء وتعزيز التجربة الرقمية مجموعة stc تنفذ مبادرة ’مرحباً بضيوف الرحمن‘ لخدمة المعتمرين في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل مجموعة stc جهودها الميدانية في أطهر البقاع لخدمة ضيوف الرحمن خلال الشهر الفضيل، عبر منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والمبادرات المجتمعية التي تعزز من جودة التجربة الرقمية والإنسانية للمعتمرين والزوار في مكة المكرمة.

وفي إطار دورها المجتمعي والإنساني، نفذت المجموعة مبادرة “مرحباً بضيوف الرحمن” بالشراكة مع عدد من الجمعيات والجهات في القطاع غير الربحي، تأكيدًا لالتزامها بالمسؤولية الاجتماعية خلال الشهر الفضيل. وشهدت المبادرة توزيع نسخ من القرآن الكريم وعبوات من المياه الباردة على المعتمرين من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس أسمى معاني الحفاوة والعطاء وروح التكافل والعمل التطوعي، ويسهم في الارتقاء بتجربة زوار بيت الله الحرام وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتسخر المجموعة بنيتها التحتية الرقمية المتقدمة لضمان جاهزية الشبكات ورفع كفاءتها في محيط المسجد الحرام والمنطقة المركزية، بما يتيح سرعات اتصال عالية وخدمات موثوقة تمكّن ضيوف الرحمن من التواصل مع ذويهم بسهولة، واستخدام التطبيقات الإرشادية والخدمات الرقمية بسلاسة وأمان، إلى جانب توفير نقاط بيع ودعم فني ميداني لتلبية احتياجات الزوار على مدار الساعة.

وتجسد هذه الجهود التكامل بين البنية الرقمية المتطورة والمبادرات الإنسانية، بما يعكس حرص مجموعة stc على أن تكون شريكًا فاعلًا في خدمة ضيوف الرحمن، وتقديم تجربة اتصالية وإنسانية متكاملة تواكب مكانة مكة المكرمة وقدسية الشهر الكريم.