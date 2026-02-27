الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 27-02-2026

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 27-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-27 01:46AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) في تداولاته اللحظية الأخيرة، ليرتكز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يدفعه نحو التعافي واستهداف اختراق مستوى المقاومة العنيد عند 68,000$.

 

ويأتي ذلك في ظل استمرار الأثر الإيجابي لاختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، وهو ما يحافظ على النظرة الفنية الإيجابية نسبياً، كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع إيجابي جديد، عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يعزز من احتمالات استئناف الصعود حال تماسك الدعم الحالي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

