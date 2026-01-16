بيان مشترك من الوسطاء بشأن اكتمال تشكيل لجنة إدارة غزة برئاسة "شعث"

القاهرة - كتب محمد نسيم - رحّبت الدول الوسيطة (مصر، قطر، تركيا) مساء اليوم الأربعاء، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة ، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الوسطاء:

بيان مشترك من الوسطاء بشأن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

يرحب الوسطاء، جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، في خطوة تعد تطوراً هاماً من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ويعرب الوسطاء عن أملهم في أن يمهد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها فخامة الرئيس الأمريكي / دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

ويشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملاً، وصولاً إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.





