سعر الغاز الطبيعي يحاول أنهاء الهجوم السلبي-توقعات اليوم 16-1-2026

أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتسلله يوم أمس دون مستوى 184.10 لنلاحظ انجذابه مباشرة للهدف التالي المذكور بالتقرير السابق والمتمركز عند 183.40 ليشكل بدوره عائق قوي أمام المحاولات السلبية.

نتوقع تأثر السعر حاليا بسيطرة الميل الجانبي نظرا لانحصاره ما بين العائق المستقر قرب 184.10 بينما يستمر مستوى 183.40 بتشكيله لقاعدة دعم قوية, نود التنويه إلى أن اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي قد يعزز فرص تجاوز السعر لمستوى 184.10 ليؤكد بذلك استعداده لتفعيل المسار الصاعد من جديد باندفاعه أولا نحو 184.85, أما كسر الدعم سيفتح باب استهداف محطات تصحيحية جديدة بدأ من 182.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.40 و 184.10

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور