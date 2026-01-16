الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يحاول أنهاء الهجوم السلبي-توقعات اليوم 16-1-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الغاز الطبيعي يحاول أنهاء الهجوم السلبي-توقعات اليوم 16-1-2026 1/2
  • سعر الغاز الطبيعي يحاول أنهاء الهجوم السلبي-توقعات اليوم 16-1-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يحاول أنهاء الهجوم السلبي-توقعات اليوم 16-1-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-16 07:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتسلله يوم أمس دون مستوى 184.10 لنلاحظ انجذابه مباشرة للهدف التالي المذكور بالتقرير السابق والمتمركز عند 183.40 ليشكل بدوره عائق قوي أمام المحاولات السلبية.

 

نتوقع تأثر السعر حاليا بسيطرة الميل الجانبي نظرا لانحصاره ما بين العائق المستقر قرب 184.10 بينما يستمر مستوى 183.40 بتشكيله لقاعدة دعم قوية, نود التنويه إلى أن اتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي قد يعزز فرص تجاوز السعر لمستوى 184.10 ليؤكد بذلك استعداده لتفعيل المسار الصاعد من جديد باندفاعه أولا نحو 184.85, أما كسر الدعم سيفتح باب استهداف محطات تصحيحية جديدة بدأ من 182.65.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 183.40 و 184.10 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا