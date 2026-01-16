«المعاشات»: أكثر من 6.6 مليار درهم نفقات تأمينية خلال 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حصاد منجزاتها خلال عام 2025، والتي أسهمت في تعزيز النظام التقاعدي وبناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة عزّزت من الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين. ونما خلال 2025، عدد المؤمن عليهم المشمولين تحت مظلة الهيئة بشكل واسع، حيث بلغ عددهم 181,447 بنهاية العام الماضي، بنمو نسبته 24.3% مقارنة بعام 2024، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى 30,404 جهات عمل، بنسبة نمو وصلت إلى 38.6% مقارنة بعام 2024. كما ارتفع خلال العام الماضي عدد المتقاعدين والمستحقين المسجلين لدى الهيئة إلى 50,252 مقارنة بنحو 47,294 بنهاية عام 2024، في حين زاد عدد المواطنين الإماراتيين المشمولين تحت نظام مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم، في أيٍ من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى 155 مواطناً. وتؤكد الإحصائيات التقديرية لعام 2025، التزام الهيئة الثابت بتعزيز الاستدامة المالية، حيث بلغت النفقات التأمينية للهيئة 6.65 مليار درهم استحوذت المعاشات التقاعدية على النصيب الأكبر منها بقيمة 5.02 مليار درهم، كما تم صرف 1.56 مليار درهم منها كمكافآت نهاية خدمة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم دون أن يكونوا قد استوفوا شروط استحقاق المعاش التقاعدي، في حين بلغت تعويضات العجز والوفاة وإصابات العمل 2.63 مليون درهم، كما بلغت مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الذين زادت مدة خدمتهم على 35 عاماً 54.96 مليون درهم. وأكد سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، مدير عام الهيئة حرص الهيئة خلال 2025 على تكثيف جهودها لتعزيز ثقة الشركاء والمتعاملين في نظامها لتأميني من خلال تحسين بنيتها الرقمية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والاستجابة السريعة للتحديات بخفض الإجراءات بهدف تصفير البيروقراطية الحكومية، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لأصحاب العمل والمؤمن عليهم. وشكّلت منصة «معاشي» منذ إطلاقها في أكتوبر 2024، ركيزة أساسية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ومن خلال توفير 30 خدمة رقمية على المنصة، تم إنجاز 277,087 معاملة بنهاية العام الماضي بنسبة إنجاز بلغت 95% ضمن الوقت المحدد. كما زاد عدد مستخدمي الخدمات الرقمية بنسبة 415%، ليصل إلى 255,000 مستخدم مقارنةً بنحو 49,500 مستخدم قبل إطلاق المنصة، سجلت المنصة 5.46 مليون زيارة حتى ديسمبر 2025. وتماشيا مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، قامت الهيئة خلال 2025 بتبسيط الإجراءات الخاصة بـ8 خدمات من بين الأكثر استخداما وتأثيراً على تجربة المتعاملين. ونفّذت الهيئة 23 عملية ربط إلكتروني لتكامل البيانات مع أنظمة جهات حكومية وخاصة، بما ينسجم مع توجهات تصفير البيروقراطية وتعزيز كفاءة العمل الحكومي الرقمي في الدولة. وسجلت الهيئة تحسناً ملحوظاً في نسبة رضا المتعاملين، لتصل إلى 85% في ديسمبر 2025 مقارنةً بـ69% في ديسمبر 2024. كما تم تحقيق أتمتة بنسبة 93% لعمليات الخدمة، وبلغ عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال 222,369 مكالمة، واستقبلت مراكز سعادة المتعاملين 34,110 زائرين، وحققت نسبة إغلاق مميزة للملاحظات بلغت 97%، حيث تم إغلاق 35,405 ملاحظات بنجاح، بجانب التعامل بكفاءة مع 26,058 استفساراً وإدارة 706 اقتراحات بعناية، في حين نفذت الهيئة 60 زيارة تفتيشية. وقدمت الهيئة خلال العام الماضي، تسهيلات في إجراءات خدمة «ضم مدد الخدمة»، حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من خطة سداد مرنة لضم مدة الخدمة تمتد إلى 10 سنوات بدلاً من أربع سنوات بشرط ألا يقل القسط الشهري عن ربع الراتب وفق قانون المعاشات. وحققت الهيئة من خلال برنامج التخطيط المالي الاستباقي «وفره» أكبر نسبة وصول ومشاركة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ففي عام 2025، أطلقت الهيئة المرحلة الثانية من البرنامج عبر منصة «نافس»، استكمالاً للمرحلة الأولى التي أُطلقت في عام 2024 عبر منصة «جاهز» بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتجاوز عدد المشاركين حتى نهاية ديسمبر 2025,6، 500 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص. وعقدت الهيئة خلال العام الماضي، أكثر من سبع شراكات استراتيجية مع جهات حكومية، اتحادية ومحلية، وشركات من القطاع الخاص، ويأتي التقاء الجهود بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كأبرز مثال ضمن مشروع «باقة العمل». وأبرمت الهيئة شراكة مع شركة «Core42» التابعة لمجموعة G42 والمتخصصة في الحوسبة السحابية السيادية، لبناء منصة بيانات وذكاء اصطناعي متطورة تُمكّن الهيئة من توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين تجربة المتعاملين ودعم اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وتحليل معمق. وأعفت الهيئة خلال العام الماضي، أكثر من 1900 صاحب عمل من ذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص من المبالغ الإضافية المترتبة عن التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً. وتم تكريم الهيئة خلال العام الماضي، من مجلس الأمن السيبراني ضمن مشاركتها في مبادرة كشف الثغرات، كما حققت إنجازات مهمة في مجال الاعتماد، بالحصول على أربع شهادات آيزو.