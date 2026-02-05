تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 05-02-2026

تراجع قليلاً سعر سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لجني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، مستفيداً من الدعم الديناميكي متمثلاً في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 291.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 332.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد