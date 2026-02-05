لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون

إنفاذا لتوجيهات رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الرامية إلى تعزيز الحالة الأمنية بولاية الخرطوم وتشديد الرقابة على التفلتات الأمنية والقضاء على الظواهر السالبة، وقفت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على مجمل الجهود الأمنية التي تنفذها لجان أمن المحليات والأطواف المشتركة والخلية الأمنية بالولاية التي نفذت عددًا من العمليات الأمنية الناجحة خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن توقيف عدد من المتهمين المتعاونين مع المليشيا إلى جانب ضبط عدد من السيارات المخالفة التي لا تحمل لوحات، فضلاً عن مصادرة كميات من الأسلحة.

وأكدت اللجنة أهمية مواصلة الحملات الأمنية المشتركة وتكثيف الدوريات الليلية بمشاركة جميع الأجهزة النظامية، وذلك للحد من معدلات الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة بما يسهم في الاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

وفي تصريحات صحفية، أوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم ومقرر اللجنة الفريق شرطة حقوقي سراج الدين منصور أن اللجنة وقفت على جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية التي من شأنها الإسهام بشكل فاعل في تحقيق الاستقرار الأمني والحد من انتشار الظواهر السالبة.

وأشار مدير شرطة الولاية إلى أن الاجتماع استمع إلى تقرير فني أعده خبراء مختصون في مجال الرقابة الإلكترونية تضمن خطة متكاملة لتغطية جميع محليات الولاية عبر نظام كاميرات المراقبة وربطها بالدوريات الميدانية بما يمكن من ضبط حركة السيارات التي لا تحمل لوحات ومتابعة المخالفات وتعزيز السيطرة الأمنية.

كما أكد منصور أن الأجهزة المختصة تعمل على إنفاذ قرار حظر المواتر وحمل السلاح باعتبار ذلك من المحاور الأساسية للحد من الجريمة ومنع استخدام وسائل غير مشروعة في الإخلال بالأمن.

وأشار إلى أن ولاية الخرطوم تشهد استقرارا أمنيا ملحوظا خلال الفترة الماضية تمثل في انحسار البلاغات الجنائية وتراجع معدلات الجريمة نتيجة لتكامل وتنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية.

وشدد مدير شرطة الولاية على أن الأجهزة الأمنية ماضية في أداء واجبها من أجل بسط الأمن وفرض هيبة الدولة، مؤكدًا أن أمن المواطن سيظل على رأس أولويات اللجنة وأن العمل سيستمر بوتيرة متصاعدة حتى القضاء على كافة المظاهر السالبة وتحقيق الأمن المستدام في جميع محليات الولاية.

