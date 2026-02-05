أحصل على سلفة تصل إلى 20 ألف كاش وبإيداع فوري إلكترونياً

الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 09:03 مساءً - يتم التقديم إلكتروني من خلال البنوك للحصول على سلفة كاش ونقدية بإيداع سريع وفوري في حسابك البنكي، والمبالغ المالية التي وفرها هذا البنك التمويني لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية من الممكن أن تصل قيمتها في التمويل حتى 20,000 ريال سعودي وهذا التمويل الشخصي متاح لدى منصة سلفة الإلكترونية للقطاع الأفراد داخل المملكة والتي توفره تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.

شروط الحصول التمويل الشخصي من منصة سلفة.

هناك عدة شروط محددة من منصة سلفة يجب توافرها من قبل الحصول على التمويل وتلك هي الشروط.

أن يكون المتقدم من أصول سعودية.

عمر المتقدم لا يقل عن 23 ولا يزيد عن 60 بحد أقصى.

أن يكون المتقدم عاقل بالغ مكتمل الأهلية.

أن يكون المتقدم على رأس العمل.

أن يكون قد أمضى فترة عمل بالوظيفة لا تقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي وستة أشهر بالنسبة لموظفي القطاعات الخاصة.

ألا يقل الحد الأدنى لراتب المتقدم الشهري عن 5000 ريال سعودي بالنسبة للموظف الحكومي، وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص ألا يقل عن 10,000 ريال سعودي لموظفي القطاع العسكري.

مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

هناك عدة مميزات تقدمها المنصة للعملاء وهي: