الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 5 فبراير 2026 10:10 مساءً - صلاحية الإقامة 50 يومًا هل يمكن تجديد تأشيرة الخروج والعودة؟! الجوازات السعودية تردّ

واحد من أهم الاستفسارات العاجلة والضرورية التي توجّه بها أحد مقيمي المملكة العربية السعودية هو ما جاء يخص تأشيرة الخروج والعودة؛ إذ تضمن هذا الاستفسار هل من الممكن تمديد تلك التأشيرة لمدة 10 أو 15 يومًا في حال كانت صلاحية هوية الإقامة 50 يومًا أم لا يمكن؟

لتقوم المديرية العامة للجوازات في المملكة بعرض الإجابة الرسمية وهي أن هذا الإجراء الذي يسأل عنه المقيم غير مسموح؛ وذلك لأن النظام ينص على أنه لكي يتم تجديد تأشيرة الخروج والعودة لا بد أن تكون صلاحية الإقامة 90 يومًا على الأقل.

عقوبة عدم الرجوع للمملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

من الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أطلقت واحد من أهم التنويهات والتحذيرات إلى جميع المقيمين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة خروج وعودة؛ وهو ما يخص ضرورة الالتزام بصلاحية تلك التأشيرة والرجوع إلى السعودية فور انتهائها.

ذلك لأنه في حال تبين أن المقيم لم يعد إلى السعودية رغم انتهاء صلاحية تلك التأشيرة ستتم معاقبته بأن يتم تسجيله في النظام “خرج ولم يعد”، هذا مع الإشارة إلى أنه في حال أراد العودة للمملكة يتوجب عليه استخراج تأشيرة جديدة وإعادة إجراءات الحصول على الإقامة منذ البداية.

ويُذكر هنا أنه في حال عاد الوافد إلى المملكة العربية السعودية من جديد يمكنه العودة على سجل صاحب العمل القديم أو صاحب عمل جديد كلاهما سيان.