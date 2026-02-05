مروان عثمان يضمن مكانه في تشكيل الأهلي أمام شبيبة القبائل

أصدر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، فرماناً فنياً بشأن قيادة خط هجوم الفريق في الموقعة الأفريقية المرتقبة أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

استقر توروب على استمرار المهاجم الشاب مروان عثمان في التشكيل الأساسي لقيادة هجوم “المارد الأحمر”. وجاء قرار المدرب الدنماركي بناءً على قناعته بأن مروان هو “الأكثر انسجاماً” مع منظومة اللعب الحالية وزملائه في الخط الأمامي، مما يمنح الفريق سيولة هجومية أكبر في مواجهة الدفاعات الجزائرية.

كامويش تحت التقييم: “البنك الأهلي” نقطة التحول

في المقابل، قرر الجهاز الفني الإبقاء على المحترف الأنجولي يلسين كامويش على مقاعد البدلاء كـ “ورقة رابحة”. ويعود هذا القرار إلى المردود المتواضع الذي قدمه اللاعب خلال دقائق مشاركته الأخيرة أمام البنك الأهلي في الدوري، حيث يرى توروب أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى “تجهيز فني وبدني” مكثف قبل الدفع به أساسياً في المباريات الكبرى، لتجنب حرق اللاعب جماهيرياً وفنياً.

بطاقة المباراة (الموعد والقنوات)

المناسبة: الجولة الخامسة – دور المجموعات (دوري أبطال أفريقيا).

التوقيت: السبت، 7 فبراير 2026 – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: beIN SPORTS (مع استوديو تحليلي خاص).

يبدو أن مدرب الأهلي يسعى لحماية صفقة الفريق الجديدة من ضغوط الجماهير، خاصة بعد التقييم الفني المنخفض لمباراته الأخيرة. الاعتماد على مروان عثمان يمنح الفريق “الاستقرار”، بينما يظل كامويش خياراً استراتيجياً في الشوط الثاني لتغيير رتم اللقاء.