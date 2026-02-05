تصعيد ميداني ورسائل سياسية في المشهد اليمني

شهد الملف اليمني خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة عكست تداخل المسارين العسكري والسياسي، من تصعيد ميداني لافت في جبهات تعز، إلى حراك أمني ودبلوماسي يقوده مسؤولون حكوميون مع الأمم المتحدة، بالتوازي مع تحركات جديدة لإحياء ملف الأسرى، وجهود تنموية في عدد من المحافظات، في مشهد يؤكد أن الأزمة اليمنية ما تزال مفتوحة على احتمالات متعددة، بين المواجهة ومحاولات التهدئة.

تصعيد تعز

أعلنت قوات الجيش الوطني، فجر الأربعاء، إحباط محاولتي تسلل نفذتهما جماعة الحوثي في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، في مؤشر على استمرار التصعيد الميداني رغم المساعي السياسية. وأفاد المركز الإعلامي لقيادة محور تعز أن القوات الحكومية خاضت اشتباكات عنيفة في جبهة التشريفات، انتهت بإفشال التسلل وإجبار العناصر الحوثية على التراجع. وجاء ذلك بعد ساعات فقط من مواجهات مماثلة في الجبهات الشمالية الغربية، ما يعكس ضغطاً ميدانياً متزامناً على عدة محاور، ومحاولات حوثية لاختبار الجبهات أو تحسين المواقع التفاوضية عبر التصعيد العسكري.

موقف أمني

سياسياً وأمنياً، شدد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان على أن مليشيات الحوثي تمثل «المشكلة الحقيقية» التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن. وخلال لقائه وفداً من مكتب المبعوث الأممي برئاسة المستشار العسكري أنتوني هايورد، استعرض حيدان جهود وزارة الداخلية في تثبيت الأمن بالمحافظات المحررة، ومواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الأمن البحري رغم التهديدات المتصاعدة من الجماعات الإرهابية. وأكد الوزير أن الدعم الإقليمي والدولي أسهم في تجاوز كثير من العوائق، في رسالة تعكس حرص الحكومة على إبقاء الملف الأمني ضمن أولويات أي مسار سياسي قادم.

تحرّك أممي

من جانبه، أشار المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى تطلع المجتمع الدولي لاستقرار الأوضاع الأمنية في اليمن، وتعزيز جهود بناء السلام. ويأتي هذا الموقف في ظل قناعة أممية متزايدة بأن أي تسوية سياسية تظل رهينة بتحسين الوضع الأمني، والحد من التصعيد العسكري، خصوصاً في مناطق التماس الساخنة مثل تعز.

ملف الأسرى

في ملف إنساني حساس، أعلن ماجد فضائل، عضو الوفد الحكومي المفاوض بشأن المختطفين والأسرى، أن الوفد سيتوجه إلى الأردن لعقد جولة مفاوضات مباشرة، لاستكمال تبادل الكشوفات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في «مسقط 2». وأكد فضائل أن الوفد يعمل بروح وطنية لإخراج جميع المحتجزين دون تمييز، معرباً عن أمله في إنجاح الجولة لإتمام عملية التبادل. ويأتي ذلك في وقت أشار فيه عضو الوفد الشيخ حسن القبيسي إلى أن تنفيذ الاتفاق ما يزال بطيئاً، لكنه «قائم الأمل»، وسط جدل حول تأخر حسم الكشوفات.

تنمية ومحليات

على الصعيد المحلي، ناقش اجتماع في محافظة أبين الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وسبل الاستفادة من تمويل مشروع الأشغال العامة لتعزيز منظومة الري، خصوصاً في دلتا زنجبار–خنفر، لما لذلك من أثر مباشر على الأمنين المائي والغذائي. وفي تعز، بحث وكيل أول المحافظة مع وفد اليونسكو خطط التدخلات التنموية وحماية الآثار، مع التركيز على مشاريع مستدامة مرتبطة بالاقتصاد الإبداعي وخلق فرص عمل للشباب، في مسعى لربط التنمية بالاستقرار.