اخبار السعوديه

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية مشاركتها المميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

بيروت - نادين الأحمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها ضمن جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، حيث جذب الجناح اهتمامًا واسعًا من الزوار وتفاعلًا ثقافيًا ملحوظًا، واستعرضت الوزارة خلال المعرض المصحف الشريف، الكتب الشرعية، البرامج التقنية، خدمات الحجاج والمعتمرين، نشر الوسطية، التسامح، الترجمات، الروايات القرآنية، والبرامج العالمية، في إطار جهودها لتعزيز الثقافة الإسلامية والمعرفة القرآنية.

وجاءت المشاركة لتعكس الدور الريادي للوزارة في خدمة القرآن الكريم والعلم الشرعي، من خلال عرض إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتمكين الزوار من متابعة مراحل الطباعة والتعرف على تنوع الروايات والترجمات، بالإضافة إلى تقديم برامج الوزارة الرقمية التي تتيح تحميل آلاف الإصدارات العلمية عبر الهواتف الذكية، وتوزيع 50,000 نسخة من المصحف الشريف على الحضور كهدية رمزية.

وساهم الجناح في تمكين الباحثين وطلبة العلم من الاطلاع على مختلف العلوم الشرعية، وزيادة التفاعل الثقافي مع زوار المعرض، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم للمحتوى المعرفي المتنوع والخدمات التقنية والتعليمية التي قدمتها الوزارة، مؤكدين أهميته في تعزيز نشر الوسطية والاعتدال ونشر رسالة التسامح على المستوى الدولي.

وتأتي مشاركة الوزارة في المعرض ضمن جهود المملكة لتعزيز حضورها الثقافي الدولي، وتسليط الضوء على ريادتها في خدمة القرآن الكريم، والمشاركة الفاعلة في المحافل الثقافية العالمية، بما يعكس التزامها بتقديم محتوى معرفي عالي الجودة ومتنوع يخدم مختلف الفئات والمجتمعات.

