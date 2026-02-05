يامال يفتح قلبه لـ “موندو ديبورتيفو”: الكرة الذهبية تعتمد على “التصويت” لا الأداء.. وهدفنا القتال على الليجا حتى الرمق الأخير

خطفت موهبة برشلونة الفذة، لامين يامال، الأنظار خلال حفل صحيفة “موندو ديبورتيفو” العريق بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ120. النجم الشاب، الذي تسلم جائزة تقديرية عن موسمه الاستثنائي، تحدث بصراحة حول طموحاته مع البلوجرانا، ورؤيته المثيرة للجدل حول معايير الجوائز الفردية.

لغز الكرة الذهبية: “الأداء ليس المعيار الوحيد”

في أول تعليق مفصل له بعد حصوله على المركز الثاني في سباق الكرة الذهبية لعام 2025 (التي تُوج بها عثمان ديمبلي)، أبدى يامال زُهداً واضحاً في ملاحقة الجوائز الفردية، قائلاً: “لا أفكر في الأمر، فإذا بحثت عن إجابة لن تجدها”.

وأضاف يامال موضحاً وجهة نظره: “الأمر يعتمد على البطولات، وكيفية اللعب، ومن يصوت؛ المسألة ليست مرتبطة بأدائك الفردي فحسب. هدفي الوحيد هو الاستمتاع بكرة القدم والفوز بالألقاب مع برشلونة والمنتخب الإسباني”.

تحديات الليجا ودوري الأبطال: “وقت ظهور الكبار”

رغم تصدر برشلونة لجدول الدوري الإسباني، حذر يامال من التراخي، واصفاً الليجا بأنها “أصعب بطولة” نظراً لطول نفسها. وأكد: “لم يُحسم شيء بعد، علينا القتال في كل مباراة كما فعلنا العام الماضي لضمان الاحتفاظ باللقب”.

وعن النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، أشار يامال إلى أن المركز الحالي للفريق يمنحهم ميزة “الراحة” فقط، مشدداً على أن الفريق سيبذل قصارى جهده لتجاوز أي خصم في الأدوار القادمة.

فلسفة اللعب: “الأداء الجيد أهم من التسجيل”

تطرق يامال إلى الجدل المثار حول فاعليته التهديفية، مؤكداً أن فلسفته تعتمد على شمولية الأداء وليس مجرد وضع الكرة في الشباك. وقال: “عندما ألعب جيداً يقولون إني لم أسجل، وعندما أسجل يقولون إني لم ألعب جيداً! ما يهمني هو أن أقدم مردوداً فنياً يساعد الفريق على الانتصارات والاستمرار في هذا النسق التصاعدي”.

أبرز ما جاء في حديث يامال: