تابع الان خبر العُلا تحتضن مشهدًا ثقافيًا وفنيًا عالميًا يعزز مكانتها كوجهة رئيسية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تستقطب العُلا اهتمام العالم اليوم كمركز ثقافي وفني عالمي، يجمع بين الإرث الحضاري، الفنون، المتاحف، المعارض، مهرجانات، التصميم، السينما، الثقافة، والمعرفة، ليؤكد مكانتها كوجهة رئيسية للإبداع والحوار الفني والمعرفي.

وتزخر العُلا بمشهد متنوع يضم متاحف مفتوحة ومعارض للفنون البصرية ومواقع أثرية تحتضن نقوشًا وكتابات تاريخية توثّق تعاقب الحضارات على أرضها، ما جعلها منصة حيوية تجمع بين أصالة الماضي وحيوية التعبير الفني المعاصر.

ويستضيف المشهد الثقافي والفني في العُلا على مدار العام فعاليات متنوعة تشمل مهرجانات سنوية مثل مهرجان فنون العُلا ومهرجان الممالك القديمة، ومعارض للفنون البصرية، وبرامج إقامة فنية، وورش عمل، وأنشطة ثقافية تتيح تبادل المعرفة بين الفنانين والجمهور.

وتبرز المتاحف المفتوحة كنقطة جذب رئيسية، حيث توفر تجربة تعليمية مباشرة للزوار، تجمع بين الطبيعة والتاريخ، بينما يقدم معرض دادان سردًا تاريخيًا لحضارتي دادان ولحيان، ويتيح فهمًا معمقًا لتطور المجتمعات القديمة في المنطقة.

كما تضم العُلا مساحات العُلا للتصميم ومكتبة العُلا العامة و”قاعة مرايا” التي تحتضن الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب مشاريع فنية رائدة مثل وادي الفن وفعالية صحراء X العُلا، ما يعكس انسجام الفن مع الطبيعة ويعزز حضور المحافظة على خارطة الفنون العالمية.

وتواصل العُلا توسيع حضورها العالمي عبر شراكات دولية مع مؤسسات ثقافية وفنية، واستقطاب فنانين وباحثين من مختلف دول العالم، في خطوة تهدف لتعزيز الإنتاج الثقافي والفني وتهيئة أرضية للحوار الثقافي المعاصر، بما يعكس الهوية الحضارية والفنية للمملكة على المستوى الدولي.