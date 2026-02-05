اخبار العالم

«الفارس الشهم 3» تُقدّم دعماً إنسانياً للأطفال الصُم في غزة

0 نشر
0 تبليغ

«الفارس الشهم 3» تُقدّم دعماً إنسانياً للأطفال الصُم في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

نفّذت عملية «الفارس الشهم 3» فعالية دعم وتفريغ نفسي للأطفال الصم في جمعية «الأمل للتأهيل والتدريب»، سعياً للتخفيف من آثار الظروف القاسية التي يعيشها الأطفال في قطاع غزة، وتعزيز حالتهم النفسية في ظل التحديات المتواصلة.
وشملت الفعالية توزيع طرود ملابس، في خطوة تهدف إلى تعزيز صمود الأطفال وإدخال الفرح إلى قلوبهم، ضمن جهود إنسانية متواصلة تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.
وتواصل دولة العربية المتحدة جهودها الإنسانية والإغاثية ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، عبر قوافل برية منتظمة تصل من العريش إلى قطاع غزة، في تأكيدٍ على التزامها الثابت بنهج العطاء والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا