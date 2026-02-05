شركة WLFI المرتبطة بترامب تواجه تحقيقًا بشأن صفقة عملات رقمية بقيمة 500 مليون دولار مع الإمارات

تام شمس - الخميس 5 فبراير 2026 06:35 مساءً - تواجه شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI)، وهي شركة عملات رقمية مرتبطة بعائلة الرئيس الأمريكي Donald Trump، تدقيقًا من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي على خلفية استثمار مُبلغ عنه بقيمة 500 مليون دولار من جهة مرتبطة بأحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي بالإمارات.

وقال النائب عن ولاية كاليفورنيا Ro Khanna، وهو ديمقراطي انتقد سابقًا انكشاف المسؤولين الحكوميين على سوق العملات الرقمية، عبر منصة X يوم الخميس، إنه أطلق تحقيقًا بشأن الاستثمار الإماراتي في WLFI.

وأضاف خانا: “الأمر يتعلق بالثقة العامة والشفافية”، مشيرًا إلى تقرير لصحيفة The Wall Street Journal أوضح أنه دعا أيضًا أحد المدّعين العامين الأمريكيين إلى التحقيق في الصفقة.

ويأتي هذا التحقيق بعد أن نفى ترامب يوم الاثنين معرفته بحصة الاستثمار البالغة 500 مليون دولار، قائلًا: “أبنائي يتولون الأمر عائلتي هي من تديره”.

خانا يرى أن الصفقة قد تنتهك عدة قوانين أمريكية

وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، فإن الاستثمار كان مدعومًا من الشيخ Tahnoon bin Zayed Al Nahyan، وهو مسؤول إماراتي يشغل منصب مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات منذ عام 2016.

ومن خلال استثماره 500 مليون دولار في WLFI، حصل الشيخ طحنون على حصة تبلغ 49% في المنصة. وأشار التقرير إلى أنه ضغط على الولايات المتحدة للحصول على إمكانية الوصول إلى رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة.

الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 18 مارس 2025. المصدر: Truth Social

وفي إطار التحقيق، وجّه خانا رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة WLFI، Zach Witkoff، طالبًا إجابات عن 16 سؤالًا ووثائق مرتبطة باتفاقية الاستثمار مع الشيخ طحنون. كما طلب سجلات توضح توزيع إيرادات وأرباح WLFI، إلى جانب سياساتها المتعلقة بتضارب المصالح المرتبط بهذه الصفقة.

وكتب خانا: “هذه الترتيبات ليست مجرد فضيحة، بل قد تمثّل أيضًا انتهاكًا لعدة قوانين وللدستور الأمريكي”، مضيفًا: “قدرتنا على التفوق في المنافسة مع الحزب الشيوعي الصيني تعتمد على نزاهة عملية صنع السياسات لدينا”.

خانا دعم تشريعًا لمنع المسؤولين من تداول العملات الرقمية

يمثل تحقيق خانا الأخير في WLFI محاولة إضافية لمعالجة تضارب المصالح المحتمل الناجم عن مشاركة المسؤولين الحكوميين في سوق العملات الرقمية.

وفي أكتوبر، قدّم النائب الديمقراطي مشروع قانون يهدف إلى منع الرئيس وأعضاء الكونغرس وأفراد عائلاتهم المباشرين من تداول العملات الرقمية، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بتضارب المصالح وتأثير الاستثمارات الأجنبية.

وتسلّط هذه القضية الضوء على توترات أوسع في واشنطن بشأن تنظيم قطاع العملات الرقمية، في ظل تعثّر التقدم المرتبط بقانون US CLARITY الذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي فيدرالي واضح للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة وتداول العملات الرقمية الفورية.