الرئيس اللبناني: لا تراجع عن حصر السلاح بيد الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

جدد الرئيس اللبناني، جوزف عون، أمس، التأكيد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه، معلناً تكثيف الجهود لتثبيت الأمن والاستقرار في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائيل. وقال عون، خلال استقباله أعضاء «تكتل الاعتدال الوطني» النيابي، إن «موقفه ثابت لجهة إجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد لها، فضلاً عن تكثيف الجهود لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية الدولية».

وعرض عون مع الوفد الأوضاع العامة في البلاد وتطورات الأوضاع الإقليمية، كما تطرق البحث إلى حاجات منطقة عكار، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، أمس، أنها تعتزم تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بعد قيام قواتها برش مواد ومبيدات سامة على الأراضي الزراعية والبساتين في عدد من قرى البلاد، مشيرة إلى أنها «باشرت الإجراءات اللازمة لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية».