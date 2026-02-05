اخبار العالم

الحكم بالمؤبد على منفّذ محاولة اغتيال ترامب

0 نشر
0 تبليغ

الحكم بالمؤبد على منفّذ محاولة اغتيال ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - قضت محكمة أميركية، اليوم الأربعاء، بالسجن مدى الحياة على راين روث، الرجل الذي حاول اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ملعب الغولف الخاص به في ولاية فلوريدا، في سبتمبر 2024.
وأدانت هيئة محلفين في فلوريدا روث، البالغ من العمر 59 عاماً، بخمس تهم، بينها محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية.
وصدر بحقه الحد الأقصى من العقوبة، بحسب ما طلبت النيابة.
وقالت القاضية آيلين كانون إن "العقوبة المناسبة في هذه القضية هي السجن مدى الحياة"، موضحة أنها تسعى إلى حماية المجتمع من "أي جريمة مستقبلية" قد يرتكبها روث.
وكان روث، الذي حاول طعن نفسه بقلم بعد جلسة النطق بالحكم في سبتمبر الماضي، قد دفع ببراءته ودافع عن نفسه خلال المحاكمة، مؤكداً أنه لم تكن لديه أي نية لإيذاء ترامب أو أي شخص آخر.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا