مقتل عشرات الأطفال الأفغان بسبب ذخائر غير منفجرة وألغام في 2025

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

قالت السلطات الأفغانية، أمس، إن الأطفال مثلوا ثلثي ضحايا الذخيرة غير المنفجرة في أفغانستان العام الماضي، مسلطة الضوء على المخاطر المستمرة بسبب عقود من الصراعات.

وقال محمد يوسف حمد، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الوطنية، إن 193 انفجاراً بسبب ذخيرة متبقية، أسفرت عن مقتل 87 شخصاً وإصابة 333 آخرين على مستوى البلاد.

وأضاف أن نسبة الأطفال كانت 67.5% من الضحايا.

وذكر المسؤول الأفغاني أنه تم تطهير 58 كيلو متراً مربعاً من الأراضي التي تحتوي على ألغام وذخائر غير منفجرة خلال العام الماضي، كما تم إبطال مفعول 24 ألفاً و720 لغماً، وتوعية أكثر من مليوني شخص بمخاطر هذه المواد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان «يوناما» أمس الأول، إن أفغانستان بها ثالث أعلى معدل إصابات ناجمة عن الذخائر المنفجرة في العالم، وأن الذخائر لا زالت منتشرة على نطاق واسع.