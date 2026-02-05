سعر البلاتين يواجه صعوبة بالارتفاع– توقعات اليوم 5-2-2026

لامس سعر البلاتين باندفاعه الصاعد الأخير مستوى 2335.00$ ليتقرب بذلك من الهدف الأول المقترح بالتقرير السابق ومن ثم ليضطر لتشكيل موجات تصحيحية سلبية نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي ليستقر من خلالها دون مستوى 161.8% فيبوناتشي الامتدادي والمتمركز عند 2245.00$ لنلاحظ تكبده لبعض الخسائر بتسلله حاليا نحو 2010.00$.

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يجبره ذلك على مهاجمة الدعم الإضافي المستقر عند 1950.00$ والذي بكسره سيفتح أمامه باب استئناف الهبوط التصحيحي ليستهدف من خلاله لمستوى 1865.00$ وصولا نحو 1780.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1900.00$ و 2250.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز