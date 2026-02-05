اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مطاراً في النيجر

0 نشر
0 تبليغ

الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مطاراً في النيجر

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار ديوري هاماني الدولي في النيجر، وأسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتهدد سلامة المدنيين والمنشآت الحيوية.

كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب جمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا