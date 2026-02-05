الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف مطاراً في النيجر

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار ديوري هاماني الدولي في النيجر، وأسفر عن إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتهدد سلامة المدنيين والمنشآت الحيوية.

كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب جمهورية النيجر وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.