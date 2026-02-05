ولي العهد والمستشار الألماني يبحثان الأحداث الإقليمية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم، دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، فريدريش ميرتس. وعقد ولي العهد والمستشار الألماني جلسة مباحثات رسمية. وجرى أثناء الجلسة استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات. إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. كما التقى ولي العهد بوفدٍ من رجال الأعمال المصاحب لزيارة المستشار الألماني للمملكة.



