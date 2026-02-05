شكرا لقرائتكم خبر عن ناسداك يغلق على انخفاض متأثراً بالضغوط على أسهم البرمجيات والتكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا على نحو ملحوظ خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة شيكاغو للسلع بعد اتصال هاتفي إيجابي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الصين تدرس زيادة شراء فول الصويا المزروع في الولايات المتحدة، بعد محادثات وصفها بأنها "إيجابية جدًا" مع الرئيس الصيني **شي جين بينغ"، وذلك في الوقت الذي حذرت فيه بكين واشنطن بشأن مبيعات الأسلحة لتايوان.

في خطوة ودية قبل شهرين من الزيارة المتوقعة لترامب إلى بكين، قال ترامب إن شي سينظر في رفع مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي إلى 20 مليون طن في الموسم الحالي، مقارنة بـ12 مليون طن سابقًا. وأدى هذا الإعلان إلى ارتفاع عقود فول الصويا الآجلة بشكل حاد.

المحادثات بين ترامب وشي

جرت المكالمة بعد ساعات من اجتماع افتراضي لشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش ترامب وشي قضايا تايوان والتجارة والأمن، التي لا تزال تشكل مصدر توتر بين أكبر اقتصادين في العالم. وأكد الزعيمان علنًا على أهمية الحفاظ على علاقة قوية بين البلدين بعد المكالمة، وهي الأولى لهما منذ أواخر نوفمبر.

وصف ترامب المكالمة بأنها "إيجابية جدًا"، مشيرًا إلى أن علاقته مع شي "جيدة للغاية"، وأضاف: "ندرك جميعًا مدى أهمية الحفاظ على ذلك". فيما أفادت حسابات رسمية صينية أن شي قال: "أولي أهمية كبيرة للعلاقات الصينية-الأمريكية."

على الرغم من أن ترامب كان قد وصف الصين بأنها سبب اتخاذ عدة إجراءات سياسية صارمة من كندا إلى غرينلاند وفنزويلا، فقد خفف سياسته تجاه بكين خلال الأشهر الأخيرة في مجالات رئيسية مثل التعريفات الجمركية، والحواسيب المتقدمة، والطائرات بدون طيار.

وقالت بوني غلاسر، رئيسة برنامج الهند–المحيط الهادئ في German Marshall Fund of the United States: "الجانبان يشيران إلى أنهما يريدان الحفاظ على استقرار العلاقة بين الولايات المتحدة والصين."

مجالات التوتر والمبادرات الودية

تبقى سياسة تايوان من أبرز مجالات التوتر. أعلنت الولايات المتحدة في ديسمبر عن أكبر صفقة أسلحة لها مع تايوان، بقيمة 11.1 مليار دولار، يمكن استخدامها للدفاع عن الجزيرة ضد أي هجوم من بكين. وتتوقع تايبيه المزيد من مثل هذه المبيعات.

تعتبر الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وهو موقف ترفضه تايوان. ولدى واشنطن علاقات دبلوماسية رسمية مع بكين، لكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع تايوان، وتعد الجزيرة أهم مورد أسلحة لها. وتلتزم الولايات المتحدة قانونيًا بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها.

وقالت بكين في ملخص رسمي للاجتماع: "يجب على الولايات المتحدة التعامل بحذر مع مبيعات الأسلحة لتايوان."

الجيش الصيني والنفوذ النووي

أثارت التحقيقات أو الإعفاءات في صفوف كبار القادة العسكريين بالصين مخاوف بشأن تأثير ذلك على السياسة الخارجية لبكين. ومع ذلك، قلل ترامب من شأن التحقيق في نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، تشانغ يوشيا، قائلاً: "بالنسبة لي، هناك رئيس واحد في الصين، وهو الرئيس شي."

ومن المتوقع أن تنتهي قريبًا آخر معاهدة نووية بين روسيا والولايات المتحدة، مما يزيد خطر سباق تسلح جديد تلعب فيه الصين دورًا محوريًا مع مخزونها النووي المتنامي. وقال ترامب إنه يريد أن تكون الصين جزءًا من جهود الرقابة على الأسلحة. وأشارت موسكو إلى أن ذلك كان موضوعًا في محادثة شي وبوتين.

ولم يعلق البيت الأبيض على ما إذا كانت الرقابة على الأسلحة قد نوقشت بين ترامب وشي.

فول الصويا والطائرات والنفط

لا تزال القضايا الاقتصادية تمثل نقطة خلاف رئيسية بين أكبر مستهلك وأكبر مصنع في العالم. ويعد ترامب التعريفات الجمركية أداة رئيسية في استراتيجيته لإحياء الوظائف المحلية في الصناعة الأمريكية.

كذلك، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الأربعاء عن خطط لإنشاء كتلة تجارية مفضلة للحلفاء للمعادن الأساسية، في محاولة لإزالة واحدة من نقاط النفوذ التي تمتلكها بكين على واشنطن نظرًا لسيطرتها على المعادن الرئيسية.

مع ذلك، يعمل الطرفان على إيجاد مجالات اتفاقية قبيل زيارة ترامب المتوقعة إلى بكين في أبريل. والتقى ترامب وشي آخر مرة شخصيًا في أكتوبر في كوريا الجنوبية، حيث تم التوصل إلى هدنة تجارية هشة.

وتعد مبيعات فول الصويا قضية محورية، إذ يشكل المزارعون الأمريكيون المتضررون من التوتر التجاري مع الصين قاعدة سياسية مهمة لترامب، فيما تعد الصين أكبر مستهلك. وتراجعت صادرات الولايات المتحدة من فول الصويا هذا العام إلى أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا نتيجة التوترات التجارية مع بكين. وارتفعت عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو أكثر من 3% بعد تصريحات ترامب.

قضايا إضافية

ناقش الزعيمان أيضًا إيران، الحرب الروسية في أوكرانيا، محركات الطائرات، والنفط والغاز. وتشكل الصين أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي منذ سنوات، وكانت هذه المبيعات تساعد كاراكاس في سداد القروض الضخمة لبكين عبر صفقات "ديون مقابل نفط".

وفيما أزالت إدارة ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشهر الماضي، ألمحت إلى أن الصين ستضطر لشراء النفط الفنزويلي بشروط الولايات المتحدة.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.1% إلى 4.29 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 2.5% إلى 10.92 دولار للبوشل.

القمح

وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة بنسبة 0.4% إلى 5.26 دولار للبوشل.