تكنولوجيا: أمازون تطلق Alexa+ بالذكاء الاصطناعي للجميع في أمريكا… لكن بشروط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفتح أمازون اليوم الوصول إلى روبوت الدردشة Alexa+ المعتمد على الذكاء الاصطناعي أمام جميع المستخدمين داخل الولايات المتحدة، بعد أن ظل حصرًا على مشتركي برنامج Early Access.

تمنح الشركة استخدامًا مجانيًا وغير محدود لمشتركي Amazon Prime، بينما تفرض على غير المشتركين خيارين: إما الاشتراك الشهري مقابل 19.99 دولارًا، أو الاعتماد على Alexa+ Chat، وهي واجهة نصية مخصصة للحصول على إجابات سريعة والتخطيط والبحث واستكشاف مواضيع جديدة. توضح أمازون أن هذا الخيار مجاني، لكنه سيكون محدودًا حسب الاستخدام دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

تعتمد Alexa+ على نماذج لغوية ضخمة من Amazon Nova وAnthropic، وتتوفر عبر أجهزة Alexa، وموقع Alexa.com، وتطبيق Alexa على الهواتف. ويمكن البدء باستخدامها عبر الأمر الصوتي “Alexa, upgrade to Alexa+” أو من خلال تسجيل الدخول إلى الحساب على موقع Alexa.com.

تشير أمازون إلى أن مرحلة الوصول المبكر شهدت استخدامات مختلفة تمامًا مقارنة بالإصدار السابق من Alexa، حيث اتجه المستخدمون إلى تفاعلات أكثر تعقيدًا ومحادثات أعمق تشمل مواضيع معقدة وأحداث اليوم. كما تتميز Alexa+ بقدرتها على تذكّر سياق المحادثات ومتابعة نفس الموضوعات على مدار أيام متتالية.

