سعر سهم إكسترا (4003) يكتسي باللون الأخضر – توقعات اليوم – 05-02-2026

واصل سعر سهم بنك الرياض (1010) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة المحوري 28.15 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 28.15 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 30.15 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد