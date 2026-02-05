سعر الغاز الطبيعي يحاول الصمود فوق الدعم-توقعات اليوم 5-2-2026

حافظ سعر المؤشر بتداولات يوم أمس على تمركزه دون القمة التاريخية المتمثلة بمستوى 49688 ليجبره ذلك على تقديم تداولات مختلطة بهبوطه نحو 49145 ومن ثم ليعود ليستقر مجددا قرب 49450.

نود التنويه إلى أن استمرار تمركز السعر دون القمة وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد ذلك من فرص تفعيله للمسار التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 49060 و48880 على التوالي, بينما نجاحه بالقفز فوق القمة وتقديمه لإغلاق إيجابي فإن ذلك يدعونا لترجيح تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة قد تمتد أولا نحو 49910 و50000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 48060 و 49600

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع