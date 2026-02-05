سعر سهم زين السعودية (7030) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 05-02-2026

تقدم سعر سهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعزيز تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية اكبر لتمديد تلك المكاسب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.58 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد