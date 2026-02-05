الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يحقق الهدف-توقعات اليوم 5-2-2026

سعر الباوند مقابل الين يحقق الهدف-توقعات اليوم 5-2-2026

2026-02-05

أنهى سعر الزوج اندفاعه الصاعد الأخير بتسجيله للهدف المستقر عند 214.90 ليشكل بدوره حاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة ليدفع به ذلك لتفعيل المسار التصحيحي الهابط لنلاحظ تسلله حاليا نحو 213.45 محاولا الضغط على دعم القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق.

 

نود التنويه إلى أن هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 وبمحاولة تشكيل مستوى 214.15 لحاجز إضافي, فإن هذه العوامل تدعونا لانتظار تحقيق السعر لكسر الدعم الحالي ليعزز ذلك فرص البدء بجني الأرباح لنتوقع استهداف السعر أولا لمستوى 212.90 وبكسر هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 212.45 و212.00 على التوالي, أما الثبات مجددا فوق 214.15 سيؤكد ذلك تمسك السعر بالسيناريو الصاعد لننتظر مهاجمته مجددا للحاجز المستقر عند 215.0.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 212.90 و 214.00 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر

