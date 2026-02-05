تابع الان خبر السعودية تحقق نقلة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر في 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقبلت المملكة العربية السعودية 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال عام 2025، محققة نسبة رضا عالية عن جودة الخدمات المقدمة، ضيوف الرحمن، الحج، العمرة، الموسم، التطوير، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، رؤية 2030، التطوير المؤسسي، المركز الوطني، في إنجاز يعكس نقلة نوعية في منظومة الخدمة وفق مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح برنامج خدمة ضيوف الرحمن أن موسمي الحج والعمرة سجّلا مؤشرات قياسية، حيث بلغت نسبة الرضا بين الحجاج 91%، فيما وصلت بين المعتمرين إلى 94%، في دلالة واضحة على جودة التخطيط والتشغيل وتكامل جهود أكثر من 60 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية، عملت بتناغم لتقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن في جميع مراحل رحلتهم.

وشهد الموسم مشاركة مجتمعية واسعة شملت أكثر من 184 ألف متطوع ومتطوعة، أسهموا في الإرشاد، والتنظيم، والخدمات الإنسانية، ما يعكس روح العطاء والشراكة الوطنية وغرس القيم المجتمعية في خدمة الحجاج والمعتمرين.

كما تضمنت الجهود تطوير 18 موقعًا تاريخيًا مرتبطًا بالسيرة النبوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتعزيز التجربة الدينية والثقافية، وإثراء البُعد المعرفي والروحي لرحلة ضيوف الرحمن.

وأشار البرنامج إلى أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة تكامل أدوار الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، ضمن منظومة مؤسسية قائمة على قياس الأداء، والتحسين المستمر، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة ورفع مستوى التجربة لكل حاج ومعتمر.

وأكد البرنامج أن ما تحقق يمثل امتدادًا للشرف التاريخي الأصيل الذي تفخر به المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله–، اللذين يوليان خدمة ضيوف الرحمن أولوية قصوى ويقدمان كل الإمكانات لتعزيز جودة الخدمات واستدامتها.

ويواصل برنامج خدمة ضيوف الرحمن العمل بالتعاون مع شركائه على بناء نموذج سعودي متقدم في إدارة استقبال الحجاج والمعتمرين، يركز على الجودة والتكامل وتجربة الضيف، ويترجم أهداف رؤية 2030 إلى نتائج ملموسة يمكن للضيوف تجربتها على أرض الواقع.