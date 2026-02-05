وفد أطباء بلا حدود الذي زار مدينة الفاشر ( لم يكتشف الذرّة) عندما أكد المؤكد بأن المدينة عبارة عن أطلال .. دمار .. وخراب .. من تبقي من الناس في المدينة بقوا هناك لأنه لا خيار أمامهم غير ركوب الصعب ..

■ وفد أطباء بلا حدود كتب في تقريره أنهم تعرّضوا لرقابة صارمة أثناء تجوالهم في الفاشر والذي استغرق فقط 4 ساعات !!

■ السؤال هنا : أين ذهبت جماهير مليشيات التمرد السريع والتي كان منتظراً أن تخرج للترحيب بآل دقلو وتهاجر جموع أخري من المواطنين من بقية الفرقان والقري والكراكير لتعيش في ظل حكومة تأسيس؟!

■ مالن تكتبه أطباء بلا حدود في تقريرها أن الناس يهربون من المدن والمناطق التي تدنسها مليشيات التمرد .. بينما يتدفق المواطنون إلي المدن والقري التي يطهرها الجيش من دنس المليشيات ..

■ هذا هو الفرق ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد