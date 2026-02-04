شاهد بالصورة والفيديو.. شيخ سوداني يهاجم الفنان جمال فرفور بعد تقبيله يد شيخ الأمين: (بعدما أصبحت فنان فاسق عاوز تبقى خايب رجا)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لشيخ سوداني, يهاجم الفنان المعروف جمال فرفور, والشيخ الأمين عمر الأمين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد هاجم الشيخ الفنان جمال فرفور, بعد ظهوره في مقطع فيديو منتشر وهو يقوم بتقبيل يد الشيخ الأمين. وقال الشيخ, خلال مخاطبته جمع من الناس بأحد المساجد, موجها حديثه للمطرب الشهير: (بعدما أصبحت فنان فاسق عاوز تبقى خايب رجا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

